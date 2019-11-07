طهران: النظام الاميركي زعيم الشر وداعم الارهاب في العالم

وردا على تصريحات نظيرته الاميركية، مورغان اورتغاس، بعد الخطوة الرابعة في خفض ايران لالتزاماتها النووية، والتي دعت فيها الى ممارسة المزيد من الضغوط على ايران، كتب موسوي اليوم الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أليس من المستغرب بعض الشيء سماع هكذا كلام من نظام هو في الواقع زعيم الشر والتفرد في العالم، ومؤسس الارهاب وداعمه وحاضنه في العالم؟ !.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية مورغان اورتغاس، نشرت تغريدة لها الخميس، اشارت فيها الى اجراءات ايران في خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي، واتهمتها حسب وصفها بابتزاز المجتمع الدولي، وطالبت بممارسة المزيد من الضغوط الدولية ضد طهران.

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