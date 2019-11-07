ايران: نهج التفرد الاميركي يشكل اكبر تهديد للسلام والامن العالمي

وفي كلمته الخميس خلال اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حول معارضة الحظر الاميركي احادي الجانب ضد كوبا، قال آل حبيب، اننا نشهد اليوم النهج التوسعي والمتكبر لحكومة معينة بما يشكل اكبر تهديد وتحد للسلام والامن العالمي.
يتبع ** 2342
نيويورك / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعتبر مساعد ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة اسحاق آل حبيب نهج التفرد الاميركي بانه يشكل اكبر تهديد للسلام والامن العالمي، مؤكدا بان ايران تدفع ثمن المقاومة والصمود امام الاطماع التوسعية الاميركية.
وفي كلمته الخميس خلال اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك حول معارضة الحظر الاميركي احادي الجانب ضد كوبا، قال آل حبيب، اننا نشهد اليوم النهج التوسعي والمتكبر لحكومة معينة بما يشكل اكبر تهديد وتحد للسلام والامن العالمي.
يتبع ** 2342
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