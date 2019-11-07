ايران: نهج التفرد الاميركي يشكل اكبر تهديد للسلام والامن العالمي

طهران / 6 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمود واعظي بان الاوضاع الاقتصادية في البلاد بلغت حالة الاستقرار النسبي، لافتا الى ان الاميركيين يعترفون هم انفسهم بان الحظر ضد ايران قد وصل الى طريق مسدود.