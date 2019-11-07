٠٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83545689
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ايران تتصدر مجموعتها بالفوز على روسيا بكاس القارات للكرة الشاطئية

ايران تتصدر مجموعتها بالفوز على روسيا بكاس القارات للكرة الشاطئية

طهران / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- فاز المنتخب الوطني الايراني بالكرة الشاطئية على نظيره الروسي بركلات الترجيح في بطولة كاس القارات الجارية في دبي ليتصدر المجموعة الثانية.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لبطولة كاس القارات، تقدمت روسيا في الشوط الاول ومن ثم عززت رصيدها بهدف ثان في الشوط الثاني الا ان ايران ردت بهدفين جاءا بتوقيع امير حسين اكبري وعلي ميرشكاري لينتهي الشوط بالتعادل 2-2 .

وفي الشوط الثالث تقدمت ايران بهدف سجله مهدي شير محمدي الا ان روسيا عادلت النتيجة في الدقائق الاخيرة من المباراة.

ولم يسفر الوقت الاضافي عن تسجيل اي هدف ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي رجحت كفة ايران بنتيجة 5-4 .

وبهذا الفوز فقد تصدرت ايران المجموعة الثانية بعد فوزها على المكسيك 7-4 وعلى مصر 5-3 .

وستواجه ايران الامارات فيما ستلاقي روسيا اسبانيا في الدور نصف النهائي للبطولة.

انتهى ** 2342     

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