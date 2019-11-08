مصرع 5 اشخاص جراء زلزال ميانة بشمال غرب ايران

وقال فرزاد رحماني ف تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان هؤلاء الافراد لقوا مصرعهم في القرى التابعة لبلدة تركمنجاي بمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية.

واعلن بان عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 20 شخصا.

من جانبه اعلن مدير عام ادارة الازمة في محافظة اذربيجان الشرقية محمد باقر هنربر بان الزلزال الحق اضرارا بـ 30 وحدة سكنية في مدينة ميانة.

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.

وافادت التقارير الواردة بان الزلزال شمل محافظات مجاورة ايضا وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

انتهى ** 2342