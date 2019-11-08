قائد الحرس الثوري: دحرنا الاعداء في جميع ساحات المواجهة

ولدى حضوره الخميس مراسم استعراض للوحدات النموذجية للحرس والتعبئة التابعة لفيلق محمد رسول الله (ص) بطهران الكبرى، قال اللواء سلامي: لقد احبطنا اليوم بكل اقتدار مآرب وأهداف الاعداء العالميين للثورة، ولقد دحرنا الاعداء بإذن الله وبقيادة الإمامين (الامام الخميني والامام الخامنئي) في جميع ساحات المواجهة.

وأضاف: ان الاعداء يشعرون بالعجز ولا يجدون سبيلا للتغلب علينا، لأن كل السبل سواء البرية والجوية والبحرية مغلقة امامهم ، اذ ان المدافعين عن وطننا وعن قيم ثورتنا والمدافعين عن المسلمين المضطهدين والمدافعين عن مراقد اهل البيت (ع)، صامدون في كل كان كالجبال وكالصخور الصلدة.

ولفت قائد الحرس الثوري الى ان الاعداء كانوا يتمنون ان يصاب اقتصادنا بالشلل، الا انهم يرون اليوم ان هذا البلد مستمر بالبناء، واليوم رغم اننا معرضون للحظر، الا اننا نقوم بمعالجة مشكلاتنا، في حين ان العدو يواجه في الوقت الحاضر مشكلات أكبر.

واضاف: ان عمليات الحرب النفسية قد أفشلها الشعب الايراني الذي يدرك ان الاجانب انما يسعون لكسر عزتنا، كما ان العالم يدرك ان ساحة المواجهة هذه لا تؤدي سوى الى يأس الأعداء.

واكد بالقول: اننا لا ينقصنا شيء لنصبح في عداد القوى الكبرى في العالم، فكل شيء جاهز لهذا الامر، وسنستمر في بناء ايران، بحيث تصبح نموذجا للجميع، اي انه يمكن مواجهة القوى الكبرى، وفي ذات الوقت تحقيق التقدم.

انتهى ** 2342