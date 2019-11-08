وزير الداخلية الايراني يوعز بالاسراع في متابعة اوضاع منكوبي الزلزال

واكد رحماني فضلي على اولوية الاغاثة السريعة للمنكوبين وقال، ان جميع الوحدات والمنظمات والمؤسسات الاغاثية مكلفة بتقيدم الخدمات بصورة سريعة وفي الوقت المناسب لمنكوبي الزلزال والاستفادة من الامكانيات والطاقات اللازمة بهذا الصدد في ظل التنسيق مع محافظي المناطق المنكوبة بالزلزال.

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

واضاف ان الزلزال وقع في عمق 2 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة.

وافادت التقارير الواردة بان الزلزال شمل محافظات مجاورة ايضا وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

واسفر الزلزال لغاية الان عن مصرع 5 اشخاص واصابة نحو 120 اخرين.

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