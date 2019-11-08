عراقجي يصل الى موسكو

وتاتي زيارة عراقجي الى موسكو للمشاركة في مؤتمر دولي لعدم الانتشار النووي بعنوان "الطاقة النووية -نزع السلاح وعدم الانتشار" وفي ندوة خاصة تعقد على هامش المؤتمر حول موضوع الاتفاق النووي الايراني يستعرض خلالها احدث اوضاع الاتفاق.

ويقام المؤتمر على مدى 3 ايام بمشاركة مندوبين عن 40 دولة و 250 شخصية دولية لبحث قضايا مثل السيطرة على سباق التسلح الاميركي الروسي ، مختلف جوانب برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) ، توترات الشرق الاوسط، عدم التقدم في موضوع نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

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