ارتفاع عدد ضحايا زلزال شمال غرب ايران الى 6 قتلى

ووفقا لما اوردته وسائل الاعلام نقلا عن مسؤولي الطوارئ في المحافظة فقد بلغ عدد الجرحى 312 شخصا رقد منهم 12 شخصا في المستشفى لغاية الان فيما تمت معالجة البقية الذي غادروا المستشفى وغالبيتهم على اثر الصدمة الناجمة عن الزلزال.

واسفر الزلزال عن الحاق اضرار بنحو 370 قرية تابعة لمدينة ميانة بنسبة تتراوح بين 5 الى 70 بالمائة الا ان اكبر الاضرار وقع في قرية ورنكش التي ادى الزلزال فيها الى تدمير 30 وحدة سكنية بالكامل.

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 8 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة على بعد 19 كم من بلدة ترك.

وشعر سكان المحافظات المجاورة ايضا بالزلزال وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

وشهدت المنطقة لغاية الان 40 تابعا زلزاليا كان اكبرها بقوة 4.8 ريختر.

انتهى ** 2342