الحرس الثوري: اجراءات الحظر الاميركية الاخيرة سلسلة استعراضات مثيرة للسخرية وفاشلة وحقيرة

وجاء في جانب من بيان اصدره الحرس الثوري اليوم الجمعة، ان الخطوة التي اقدم عليها النظام الاميركي المستكبر والسلطوي والارهابي في فرض الحظر على الاركان العامة للقوات المسلحة وعدد من القادة والمسؤولين العسكريين الايرانيين الذين التمعوا دوما في الخط الامامي للامن وصنع المفاخر للشعب الايراني امام المؤامرات والمخططات الشيطانية لاعداء الثورة الاسلامية، مؤشر لاحقية ونجاح الطريق الذي حقق السرور والثقة والفخر للشعب الايراني بل للامة الاسلامية من جانب واظهر من جانب اخر عجز وغضب جبهة الاعداء خاصة السلطة الحمقاء الحاكمة في البيت الابيض.

يتبع ** 2342