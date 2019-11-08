٠٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83546151
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قائد الدفاع الجوي الايراني يعلن اسقاط طائرة مسيّرة معادية

قائد الدفاع الجوي الايراني يعلن اسقاط طائرة مسيّرة معادية

طهران / 8 تشرين الثاني/ نوفمبر /ارنا- اعلن قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد عن اسقاط طائرة مسيرة معادية بواسطة منظومات وطنية تابعة لهذه القوات في المنطقة العامة لمدينة ماهشهر في اطار الشبكة الشاملة لمقر الدفاع الجوي في البلاد.

وقال العميد صباحي فرد في تصريح له اليوم الجمعة، ان هذه الخطوة الحازمة التي تمثلت باطلاق صاروخ (مضاد للجو) جاءت ردا على اختراق طائرة اجنبية مسيرة معادية للمجال الجوي للبلاد حيث تم تدمير الطائرة في ظل اليقظة الكاملة للشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد قبل وصولها الى اماكن حساسة.

وقال، اننا حذرنا مرارا بان الشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد سترد باستعداد تام وحزم على اي خرق للمجال الجوي للبلاد.

وكانت منظومة الدفاع الجوي في ميناء ماشهر جنوب ایران قد اسقطت صباح اليوم الجمعة الطائرة المسيرة المعادية.

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