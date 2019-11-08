قائد الدفاع الجوي الايراني يعلن اسقاط طائرة مسيّرة معادية

وقال العميد صباحي فرد في تصريح له اليوم الجمعة، ان هذه الخطوة الحازمة التي تمثلت باطلاق صاروخ (مضاد للجو) جاءت ردا على اختراق طائرة اجنبية مسيرة معادية للمجال الجوي للبلاد حيث تم تدمير الطائرة في ظل اليقظة الكاملة للشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد قبل وصولها الى اماكن حساسة.

وقال، اننا حذرنا مرارا بان الشبكة الشاملة للدفاع الجوي للبلاد سترد باستعداد تام وحزم على اي خرق للمجال الجوي للبلاد.

وكانت منظومة الدفاع الجوي في ميناء ماشهر جنوب ایران قد اسقطت صباح اليوم الجمعة الطائرة المسيرة المعادية.

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