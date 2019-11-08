موسكو: استئناف إيران تخصيب اليورانيوم لا ينتهك حظر انتشار الأسلحة النووية

واوردت وكالة "سبوتنيك" ان روجكوف اوضح للصحفيين: ان "ما تفعله إيران، يتم في إطار تقليص التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة. يجب التذكير بأن الالتزامات الإيرانية التي توجد في الخطة، أكثر من حيث الحجم ونطاق التزامات إيران في إطار اتفاق عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق ضمانات وكالة الطاقة الذرية، وأيضاً البروتوكولات الطوعية لهذه الضمانات".

وأضاف: "جميع الأفعال التي تقوم بها إيران تبقى تحت سيطرة وكالة الطاقة النووية، وسيبقى المفتشون في المنشآت التي يُستأنف فيها عمل أجهزة الطرد المركزي على الغاز، لذلك كل شيء تحت السيطرة ويمكن التحقق منه".

يذكر ان الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات النووية من قبل ايران تضمنت ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي في منشاة فردو النووية والتي بدات رسميا بايعاز من الرئيس روحاني الى منظمة الطاقة الذرية الايرانية بعد منتصف ليلة الاربعاء الخميس.

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