مسؤول صيني: ايران يجب ان تستفيد من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" قال المسؤول الصيني حول الخطوة الرابعة لايران في مسار خفض التزاماتها النووية، بانه ينبغي ايجاد توازن بين المصالح والالتزامات في الاتفاق النووي ، اذ انه مثلما تقوم ايران بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق فانه ينبغي ايضا ان تستفيد من مزاياه الاقتصادية.

واضاف، اننا نعتقد بان السبب الاساس في تدهور الاوضاع في منطقة الخليج الفارسي هو الخروج الاميركي احادي الجانب من الاتفاق النووي وتنفيذ سياسة الضغوط القصوى على ايران.

وتابع جاي جون، انه على الاطراف المختلفة العمل بشجاعة وعزم راسخ على الحفاظ على الاتفاق النووي ومنع انهيار هذا الاتفاق التاريخ لانه تحقق بصعوبة بالغة.

انتهى ** 2342