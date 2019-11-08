٠٨‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:١١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83546351
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زاخاروفا: المسار الذي تنتهجه أمريکا لمواجهة إيران هدام وقصير النظر

زاخاروفا: المسار الذي تنتهجه أمريکا لمواجهة إيران هدام وقصير النظر

طهران / 8 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تنتهجه الولايات المتحدة لمواجهة إيران، هداما وقصير النظر .

وقالت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي هدام وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان .

وأضافت: ان تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي.

وأوضحت أن ضخ الغاز إلى أجهزة الطرد المركزي في منشأة "فردو" الإيرانية جرى بسبب السلوك الأمريكي تجاه طهران، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل على تقويض الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

يُذكر أن إيران بدأت ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي واستأنفت التخصيب في منشأة "فردو" النووية في 6 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري .

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