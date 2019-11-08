دبلوماسي ايراني: الخطاب المناهض للحظر يدخل وثائق "يونيدو"

واشار غريب ابادي الى واحدة من أهم القضايا في المؤتمر العام لليونيدو هذا العام ههو إدخال الخطاب المناهض للحظر الاحادي والاجراءات الاحادية المتغطرسة في المنظمة ووثائقها.

وأضاف السفير الايراني: رغم أن اهم مهمة لليونيدو هي التنمية الصناعية في البلدان النامية ، ولكن رفض الدول الغربية ، حال دون تناول التحديات التي تواجه البلدان النامية ، ولا سيما فرض الحظر والاجراءات الأحادية المتغطرسة ضد أكثر من 25 دولة عضو في المنظمة .

وقال غريب ابادي إنه خلال الاجتماعات التحضيرية لهذه الجولة من المؤتمر العام لليونيدو في فيينا ، أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية بمواكبة ودعم عدة بلدان أخرى ، ضرورة طرح مسألة الحظر والامتناع عن فرضه، في الوثيقة الختامية للمؤتمر، ونتيجة لذلك ، وبعد مفاوضات مطولة عديدة ، تم تخصيص احد بنود إعلان المؤتمر في أبو ظبي لهذه المسألة.

وأضاف السفير الايراني، ان هذا البند ينص على مطالبة الدول بقوة تجنب تنفيذ أي اجراءات اقتصادية ومالية وتجارية احادية تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعيق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكامل لاسيما في البلدان النامية.

انتهى ** 2342