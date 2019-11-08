عضو بمجلس رئاسة البوسنة يعلن دعمه لتطوير العلاقات مع ايران

وخلال لقائه السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري اليوم الجمعة اكد المسؤول البوسني على الصداقة العميقة بين الشعبين الايراني والبوسني، معلنا دعمه للجهود المبذولة في سياق تطوير العلاقات بين البلدين.

من جانبه استعرض السفير الايراني خلال اللقاء المبادرات الاقليمية للجمهورية الاسلامية الايرانية لترسيخ الامن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

وفي الاشارة الى القضية النووية قال، ان ايران اتخذت 4 خطوات في سياق خفض التزاماتها النووية الا انه يمكن العودة عنها في حال تنفيذ الاطراف التزاماتها.

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