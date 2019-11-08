ايران تتاهل الى نهائي بطولة كاس القارات للكرة الشاطئية

ووفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة ، تقدمت ايران بهدف سجله حميد بهزادبور في الشوط الاول، ولم يتم تسجيل اي هدف في الشوط الثاني وفي الشوط الثالث تمكنت الامارات من معادلة النتيجة.

ولم تتغير النتيجة في الوقت الاضافي ليحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح حيث فازت ايران فيها بنتيجة 4-3 والنتيجة الكلية 5-4 .

سجل لايران في ركلات الترجيح كل من كياني وميرشكاري وبيرامون ومعصومي زادة فيما فشل شير محمدي في التسجيل حيث تصدى الحارس الاماراتي لكرته.

وبالمقابل اهدرت الامارات ركلتين، ارتطمت احداهما بالقائم فيما تمكن الحارس الايراني بيمان حسيني من صد الاخرى.

وفي المباراة الاخرى لنصف النهائي فازت اسبانيا على روسيا 4-2 لتواجه ايران في النهائي مساء السبت.

انتهى ** 2342