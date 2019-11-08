لافروف: اتفاق إيران النووي لم يفقد أهميته رغم ممارسات واشنطن

وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو السنوي لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل: "رغم إجراءات واشنطن غير المقبولة والتي يعرفها الجميع، لم يفقد اتفاق إيران النووي أهميته".

وأضاف أن هذا الاتفاق قد مكن من الإجابة على جميع الأسئلة التي كانت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و"أسس لنظام القدر الأكبر من الشفافية" للبرنامج النووي الإيراني، كما أنه "أكد الحقوق المشروعة لإيران في استيعاب وتطوير تقنيات الذرة السلمية تحت إشراف الوكالة".

وعبر لافروف عن ثقة موسكو بأنه من مصلحة جميع البلدان الحفاظ على الاتفاق النووي وتهيئة الظروف المواتية لمزيد من التنفيذ المستدام والكامل في المواعيد المقررة.

انتهى ** 2342