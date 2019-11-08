٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83546485
٠ Persons

سمات

في مراسم اليوم العالمي للطب الاشعاعي...

متحدث الحكومة الايرانية: مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم

متحدث الحكومة الايرانية: مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم

طهران / 9 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان مقاومة الجمهورية الاسلامية الايرانية هي لكسر الحظر الظالم.

وخلال ملتقى اليوم العالمي للطب الاشعاعي وتقدير جهود الاطباء في هذا الحقل وتكريم معاقي الحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988)، اكد ربيعي بان البلاد قد بلغت مرحلة الاستقرار رغم اجراءات الحظر والضغوط التي لم يسبق لها مثيل.

واشار الى الضغوط الكبيرة التي تحملها الشعب الايراني جراء ممارسات واجراءات الادارة الاميركية برئاسة ترامب واضاف، ان اقتصاد وحياة المواطنين قد بلغا مرحلة الاستقرار ونحن الان في وضع التوازن الايجابي.

واكد ربيعي بان مقاومتنا هي لكسر الحظر الظالم واضاف، اننا نقاوم لكسر هذا الظلم والا فان مقاومتنا ليست لمجرد المقاومة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 1 =