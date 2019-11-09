اليونيدو مستعدة لتنمية التعاون الصناعي مع ايران

وتم اللقاء على هامش المؤتمر السنوي الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في فيينا حيث بحث الجانبان سبل تنمية العلاقات الثنائية .

وبين لي يانغ مهام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهي تنمية صناعة المستدامة للدول معلنا استعدادها لتنفيذ مشاريع صناعية مشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية .

واشار يانغ الى المشاريع المشتركة بين ايران واليونيدو ومنها تطوير صناعة الاحجار في ايران وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقال: علاوة على ذلك فأن المنظمة ستعلن قريبا عن مشاريع مشتركة اخرى .

من جانبه اشار مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة لشؤون التعليم والتحقيقي والتكنولوجيا "برات قباديان" الى المشاريع التي تم تنفيذها والتي هي قيد الانجاز والتي ستتم مستقبلا بالتعاون مع اليونيدو وقال : ان هذه المشاريع في مجالات حماية البيئة وترشيد الاستهلاك وتحسين الصناعات الزراعية والصناعات الصديقة للبيئة وايجاد الاعمال المستدامة وكذلك مشاريع لتنمية التجارة والطاقة والصناعات الرئيسية واستبدال الغازات المدمرة في معامل صناعة الثلاجات .

وتشارك ايران في هذا المؤتمر بوفد يضم سفير وممثل ايران الدائم "كاظم غريب آبادي" ومساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة "قباديان" والمدير العام لمكتب دعم الملكية الصناعية بالوزارة "مير صالحي".

والمؤتمر العام لليونيدو يعقد كل عامين وهو أعلى هيئة للمنظمة، ومسؤول عن مراجعة أداء اليونيدو في العامين الماضيين واتخاذ القرارات المتعلقة بنشاطها في المستقبل.

ويعقد في أبوظبي المؤتمر العام الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بمشاركة ممثلي 170 دولة عضو في المنظمة خلال الفترة ما بين 3 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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