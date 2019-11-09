٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:١٣ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83546685
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خزاعي امينا عاما للجنة الايرانية في غرفة التجارة الدولية

خزاعي امينا عاما للجنة الايرانية في غرفة التجارة الدولية

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – تم تعيين سفير وممثل ايران الدائم في الامم المتحدة السابق "محمد خزاعي امينا عاما للجنة الايرانية لغرفة التجارة الدولية (ICC) .

وافاد مراسل ارنا نقلا عن غرفة تجارة ايران ان غلامحسين شافعي الذي يرأس اللجنة الايرانية لغرفة التجارة الدولية قد وافق في وقت سابق على استقالة امين اللجنة محمدمهدي بهكش .

وجاء في قرار التعيين الذي اصدرة شافعي لخزاعي انه ونظرا لتجاربكم القيمة في المجالات الدولية نأمل ان تساعد هذه التجارب في ارتقاء العلاقات الدولية للقطاع الخاص ومتابعة القرارات التي تتخذها (ICC)  وایصالها الى داخل البلاد والاستفادة القصوی منها لتنمیة التجارة وتطوير الصادرات غيرالنفطية للبلاد .

وتأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف عام ما زال قائما دون تغيير ألا وهو: خدمة قطاع الأعمال الدولي عن طريق تعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع والخدمات والتدفق الحر لرأس المال.

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