اكاديمي نيجيري: الاعلام يلعب دورا هاما في تحقيق السلام العادل

واكد معاذ في تصريح لمراسل ارنا على هامش المؤتمر الدولي الثالث للدراسات حول الامام علي (ع) المنعقد في طهران ان الاعلاميين يملكون زمام عقول الناس وعواطفهم وبامكانهم قلب موازين اي معادلة رياضية او سياسية او اقتصادية او ثقافية لذا يرافق الاعلام اي حركة يراد لها النجاح ولا سيما اذا كانت الحركة ثقافية نجد الاعلام حاضرا.

واضاف ان الحكام العرب في منطقة الشرق الاوسط التي تضم اكبر عدد المسلمين لهم دور مهم في تحقيق السلام العادل فعليهم ان يضعوا الخلافات جانبا وان يتجنبوا اثارة الفرقة بين المسلمين وان يستعموا الى أراء الباحثين والجادين في مجال السلام العالمي والامن الدولي.

واكد معاذ ان الحوار الثقافي والديني في منطقة الشرق الاوسط والالتزام بالتعايش السلمي واحترام المقدسات الدينية من اهم الامور لاستقرار السلام العالمي.

ووصف المؤتمر الدولي الثالث للدراسات حول الامام علي (ع) المنعقد في طهران بانه يساعد على تحقيق السلام بين مختلف الديانات ويوحد الاقتراحات والتوصيات للعمل بها كما يهدف التعرف على الابعاد المعرفية الوجودية لثقافة السلام وانواع الصلح في المجتمع من وجهة نظر الامام على (ع).

وعقد المؤتمر الدولي الثالث للدراسات حول الامام علي(ع) الثلاثاء الماضي بحضور جمع من العلماء والاساتذة من العراق وتونس والجزائر ونيجريا والهند وباكستان في مركز العلوم الانسانية والدراسات الثقافية بطهران.

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