٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83546792
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أربعة آلاف طالب أجنبي يدرسون الطب في إيران

أربعة آلاف طالب أجنبي يدرسون الطب في إيران

كرمانشاه/ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال مياعد وزارة الصحة والتعليم الطبي لشؤون التعليم، إنه لا حاجة لإرسال طلاب إلى الخارج في مجال الصيدلة، منوها الى ان الجامعات الإيرانية تستضيف حاليا نحو 4 الاف طالب أجنبي مما يظهر التقدم الحاصل في القطاع التعليم الطبي.

وأضاف الدكتور حميد اكبري مساء الجمعة في الحفل الختامي لمؤتمر علوم الصيدلة الإيرانية الذي استضافته جامعة كرمانشاه للعلوم الطبية في فندق بارسيان: إن التقدم في علم الأدوية يرجع إلى الاساتذة الاعزاء الذين قدموا تجاربهم القيمة لسنوات عديدة.

وقال أن الصيادلة في البلاد نشيطون للغاية من الناحية العلمية وأيضا من حيث الابحاث.

وصرح مياعد وزارة الصحة والتعليم الطبي أنه على الرغم من نقص التمويل والموارد البشرية، فإننا في الطليعة في مجال علوم الصيدلة في المنطقة، وهذا نتيجة للجهود اليومية التي يبذلها زملاؤنا الصيادلة.

وأضاف اكبري، أن إنتاج الأدوية مرتفع في البلاد، مما يعني أن تعليم الجامعات في البلاد كان مثمرا.

انتهى

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