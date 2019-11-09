وزارة خارجية جمهورية أذربيجان تعرب عن تعازيها للشعب الإيراني بضحايا الزلزال

و نشرت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان رسالة التعزية على صفحتها الرسمية على تويتر في أعقاب الزلزال الذي وقع فجر يوم أمس الجمعة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدمت جمهورية اذربيجان التعازي والمواساة لذوي الضحايا وتمنت الشفاء العاجل للمصابين في الحادث، معلنة استعدادها لتقديم المساعدة للبلد الشقيق والصديق ايران.

يذكر ان زلزالا قويا نسبيا بلغت شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب فجر امس الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

ووقع الزلزال في عمق 8 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 47.64 والطول الشرقي 37.76 درجة على بعد 19 كم من بلدة ترك.

وبلغ عدد ضحايا الزلزال 6 قتلى والجرحى 312 شخصا رقد منهم 12 شخصا في المستشفى لغاية امس فيما تمت معالجة البقية الذي غادروا المستشفى وغالبيتهم على اثر الصدمة الناجمة عن الزلزال.

واسفر الزلزال عن الحاق اضرار بنحو 370 قرية تابعة لمدينة ميانة بنسبة تتراوح بين 5 الى 70 بالمائة الا ان اكبر الاضرار وقع في قرية ورنكش التي ادى الزلزال فيها الى تدمير 30 وحدة سكنية بالكامل.

وشعر سكان المحافظات المجاورة ايضا بالزلزال وهي اذربيجان الغربية واردبيل وزنجان وقزوين وكيلان.

وشهدت المنطقة العديد من التوابع الزلزالية وكان اكبرها بقوة 4.8 ريختر.

انتهى