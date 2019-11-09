٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83546836
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"النرجس الثمل" يفوز بجائزة مهرجان اندين فست الامريكي

"النرجس الثمل" يفوز بجائزة مهرجان اندين فست الامريكي

طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – احرز الفيلم السينمائي الايراني " النرجس الثمل" للمخرج جلال الدين دري جائزة التحكيم لافضل فيلم تقني وفني وذلك من مهرجان اندين فست الامريكي .

ويصور فيلم "النرجس الثمل" قصة حياة أربعة شعراء وملحنين معاصرين من تاريخ الموسيقى الإيرانية بشكل رومانسي وشاعري.

ومثل أدوار الفيلم كل من: سعيدبور صميمي، وميترا حجار، ومهدي باكدل، وهومن برق نورد وسيامك صفري.

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