"النرجس الثمل" يفوز بجائزة مهرجان اندين فست الامريكي

ويصور فيلم "النرجس الثمل" قصة حياة أربعة شعراء وملحنين معاصرين من تاريخ الموسيقى الإيرانية بشكل رومانسي وشاعري.
ومثل أدوار الفيلم كل من: سعيدبور صميمي، وميترا حجار، ومهدي باكدل، وهومن برق نورد وسيامك صفري.
انتهى**م م**1049
طهران / 9 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا – احرز الفيلم السينمائي الايراني " النرجس الثمل" للمخرج جلال الدين دري جائزة التحكيم لافضل فيلم تقني وفني وذلك من مهرجان اندين فست الامريكي .
ويصور فيلم "النرجس الثمل" قصة حياة أربعة شعراء وملحنين معاصرين من تاريخ الموسيقى الإيرانية بشكل رومانسي وشاعري.
ومثل أدوار الفيلم كل من: سعيدبور صميمي، وميترا حجار، ومهدي باكدل، وهومن برق نورد وسيامك صفري.
انتهى**م م**1049
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