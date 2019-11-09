إيران وروسيا تؤكدان استمرار المشاورات بشأن الاتفاق النووي

وفي اجتماع جمع عباس عراقجي وسيرجي ريابكوف، في فندق لوته بموسكو على هامش المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي وبحضور السفير الايراني المفوض في روسيا "مهدي سنائي"، ناقش الجانبان بالتفصيل حول الاتفاق النووي .
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موسكو/ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا ـ أكد وزيرا الخارجية الإيراني والروسي، اليوم السبت، على ضرورة مواصلة المشاورات وتبادل وجهات النظر بشأن الاتفاق النووي "خطة العمل المشترك الشاملة".
وفي اجتماع جمع عباس عراقجي وسيرجي ريابكوف، في فندق لوته بموسكو على هامش المؤتمر الدولي لعدم الانتشار النووي وبحضور السفير الايراني المفوض في روسيا "مهدي سنائي"، ناقش الجانبان بالتفصيل حول الاتفاق النووي .
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