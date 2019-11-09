ایران تفوز ببطولة الكيوكوشن كاراتيه الدولية

وجاء رجال افغانستان في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث .
كما فازت سيدات ايران بالمركز الاول في البطولة والتي شاركت فيها 330 مت لاعبة من ايران وباكستان والهند وافغانستان.
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يزد / 9 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا –فاز رجال ايران ببطولة كيوكوشن كاراتيه التي استضافتها مدينة يزد وسط ایران بمشاركة 700 لاعب من باكستان وافغانستان والعراق والهند فضلا عن ايران .
وجاء رجال افغانستان في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث .
كما فازت سيدات ايران بالمركز الاول في البطولة والتي شاركت فيها 330 مت لاعبة من ايران وباكستان والهند وافغانستان.
انتهى**م م** 1049
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