٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٠٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83546932
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ایران تفوز ببطولة الكيوكوشن كاراتيه الدولية

ایران تفوز ببطولة الكيوكوشن كاراتيه الدولية

يزد / 9 تشرين الثاني / نوفمبر/ ارنا –فاز رجال ايران ببطولة كيوكوشن كاراتيه التي استضافتها مدينة يزد وسط ایران بمشاركة 700 لاعب من باكستان وافغانستان والعراق والهند فضلا عن ايران .

وجاء رجال افغانستان في المركز الثاني وباكستان في المركز الثالث .

كما فازت سيدات ايران بالمركز الاول في البطولة والتي شاركت فيها 330 مت لاعبة من ايران وباكستان والهند وافغانستان.

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