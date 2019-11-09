ایران تفوز ببطولة الكيوكوشن كاراتيه الدولية

كرمانشاه/ 9 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال مياعد وزارة الصحة والتعليم الطبي لشؤون التعليم، إنه لا حاجة لإرسال طلاب إلى الخارج في مجال الصيدلة، منوها الى ان الجامعات الإيرانية تستضيف حاليا نحو 4 الاف طالب أجنبي مما يظهر التقدم الحاصل في القطاع التعليم الطبي.