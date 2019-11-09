جامعة شريف الصناعية تتأهل الى مسابقات البرمجة التنافسية الدولية

واستضافت جامعة امير كبير منافسات البرمجة لطلاب جامعات البلاد بمشاركة 65 فريق حيث فاز فريق جامعة شريف الصناعية بالمركز الاول وفريق جامعة امير كبير بالمركز الثاني وفريق ثاني من جامعة شريف الصناعية بالمركز الثالث.

ويتأهل الاوائل لمسابقات البرمجة الدولية في روسيا international Collegiate Programming Contes (ICPC).

وتقسم المسابقة البرمجية التنافسية ICPC إلى أربع مراحل :

1- في المرحلة الأولى يتم التنافس بين فرق الجامعات كل منها على حدا أي يتم التنافس بين فرق الجامعة الواحدة على كأس تلك الجامعة

2- المرحلة الثانية فتكون على مستوى الدولة أي يتم التنافس بين الفرق التي تأهلت من جميع جامعات الدولة ذاتها في المرحلة السابقة.

3- في المرحلة الثالثة فتكون المنافسة أصعب وأشمل حيث يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثانية والمنافسة تكون على المستوى الأقليمي.

4- في المرحلة الأخيرة يتم التنافس بين جميع الفرق المتأهلة من المرحلة الثالثة حيث تكون المنافسة الأخيرة على المستوى العالمي والفريق الأول في هذه المرحلة يتوّج ببطل العالم للمسابقة البرمجية العالمية ICPC.

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