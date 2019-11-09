التحالفات الامريكية ادّت الى انعدام الامن في ارجاء العالم

ونقل القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم السبت، عن موسوي قوله، ان امريكا مضطرة للتخفي خلف الدول الاخرى بهدف الترويج الى ان اهدافها ومآربها تتسم بالمشروعية؛ وتابع : ان هذه السياسة تدلّ على ضعف وافتقار (واشنطن) للمشروعية الدولية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، طالب في هذه التصريحات الدول الاقليمية ان تمضي قدما وانطلاقا من طاقاتها وبالتعاون مع جيرانها، نحو ترسيخ امن مستدام وشامل على صعيد المنطقة.

واضاف موسوي : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لكونها تمتلك اطول شاطئ في منطقة الخليج الفارسي، ستواصل اجراءاتها بكل قوة حفاظا على مصالحها الاقتصادية والامنية؛ بما في ذلك تامين حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة.

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