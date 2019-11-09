٠٩‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٥٢ م
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83547524
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امير الكويت يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

امير الكويت يعزي الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

طهران/9تشرين الثاني/نوفمبر- بعث امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس الايراني حسن روحاني عبر فيها عن خالص تعازيه لاسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق فی محافظة آذربايجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وعبر أمير الكويت في هذه البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامة الرئيس روحاني ولأسر ضحايا الزلزال سائلا الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية آملا أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

کما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيس روحاني ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولأسر ضحايا الزلزال مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.

كما بعث الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

انتهى**2018

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