إيران تقوم بتحديث معداتها العسكرية بأقل التكاليف وبالاعتماد على ذاتها 

وعلى هامش تفقده لـ"مركز الشهيد زرهرن" لتطوير وتحديث المعدات العسكرية التابع للقوة البرية للجيش، صرح اللواء باقري: ان القوة البرية باعتبارها العمود الفقري للجيش تتولى المسؤولية الاساسية في الدفاع عن أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان أداء هذه المهمة الجسيمة يعتمد الى حد كبير على المعدات المتطورة.

وأضاف اللواء باقري: ان هذه القوة والى الجانب القدرة على الاستجابة السريعة وقدرة نيران المعادات، تتمتع بكوادر انسانية ماهرة ومتفانية وشجاعة، وتدافع عن ربوع الوطنبكل ثقة واعتماد على الذات.

وأشاد بجهود مركز تطوير وتحديث المعدات التابع للقوة البرية؛ مبينا: ان في بعض الاقسام لسنا بحاجة الى شراء معدات جديدة، وفي الحقيقة نحافظ على الأجزاء الرئيسية للدبابات والمدافع وناقلات الافراد، ونقوم باختبار فاعليتها، ونعمل على تغيير معداتها وتحديثها، وبهذا سنمتلك تجهيزات حديثة على المستوى العالمي.

وأردف: من خلال ذلك، فإننا نقوم بتحديث معداتنا بأقل التكاليف مقارنة مع دول الجوار ودول العالم ودون الحاجة الى الخارج.

ورافق اللواء باقري في هذه الزيارة التفقدية، القائد العام للجيش اللواء "عبد الرحيم موسوي" وقائد القوة البرية للجيش العميد "كيومرث حيدري" الى جانب عدد آخر من كبار المسؤولين العسكريين في البلاد.

انتهى**أ م د