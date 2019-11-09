قشقاوي: 3 ألاف شركة ايرانية واسبانية تتعاونان مع بعضها البعض

واضاف قشقاوي اليوم الاحد في حديث لمراسل "ارنا"، الى تاريخ العلاقات بين ايران واسبانيا، وقال : ان هذه الخلفية تشكل فرصة مناسبة لتوسيع العلاقات بين البلدين.

واعتبر السفير الايراني، الحظر الاميركي ضد طهران واثره على عملية التبادل المالي بانه يشكل احد المشاكل الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين مدريد وطهران؛ مبينا في الوقت نفسه ان السفارة الايرانية في اسبانيا اتخذت خطوات لتسهيل العلاقات وتطويرها؛ بما في ذك المشاركة الفاعلة في كافة المناقصات والمزايدات والمعارض التجارية داخل اسبانيا؛ حيث يتم تقديم التقارير بشانها الى غرفة التجارة والمسوولين الايرانيين في المجال الاقتصادي فضلا عن وزارة الخارجة.

واضاف، ان السفارة الايرانية تدعم ايضا عددا من الشركات الايرانية الاسبانية المتواجدة في مدريد وبرشلونه؛ حيث تقوم هذه الشركات بربط الشركات الايرانية مع نظيرتها الاسبانية بصورة متبادلة.

انتهى**2018/ ح ع **