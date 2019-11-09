دول الجوار والتعاون الاقليمي على سلّم الاولويات في ايران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان ظريف اورد في تغريدته اليوم ايضا، "انني سعيد لحضوري في تركيا والمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)".

واضاف، انه "في سياق السياسة الخارجية الايرانية التي ترتكز على وضع الدول الجوار في الاولوية المستدامة، فإن التعاون الاقليمي سيبقى على سلّم الاولويات؛ وانني اتطلع الى ان يتمكن جيراننا الجنوبيون من قبول هذا التعاون ايضا".

انتهى ** ح ع