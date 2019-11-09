وزير الصناعة : ايران لاتواجه اي قيود في توسيع العلاقات مع باكستان

ونوه رحماني خلال استقباله اليوم السبت، رئیس واعضاء مجموعة الصداقة الباكستانية الايرانية، نوه بالاواصر الثقافية والدينية القائمة بين ايران وباكستان ودعم البلدين لبعضهما البعض في كافة الاوساط الدولية وبشتي مجالاتها؛ قائلا : ان ايران تنظر الى علاقاتها الاخوية مع باكستان باعتبارها علاقات ستراتيجية ومعمقه.

واكد الوزير الايراني ضرورة اتخاذ خطوات افضل في اطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الطاقات الحالية على اساس المصالح المشتركة، لدى الجانبين.

واعتبر رحماني زيارة الوفد الباكستاني لطهران بانها فرصة جديدة لتطوير العلاقات بين طهران واسلام أباد؛ مصرحا ان مواصله هذه اللقاءات وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين يسهم في ايجاد تطور ايجابي على صعيد العلاقات الثنائية.

واشار الى تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية بين البلدين وتاثيره في رفع العقبات من مسار توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين؛ معتبرا ان ازالة المشاكل المصرفية ضرورة ماسة لتطوير التعاون بين طهران واسلام أباد.

وتوقع وزير الصناعة الايراني ان يتم خلال الشهور القادمة حسم المفاوضات الثنائية حول التجارة الحرة.

وقال : انه يمكن لايران ان تشكل جسرا لترانزيت السلع والبضائع الباكستانية الى دول غرب أسيا و الدول المطلة على بحر قزوين؛ حيث يمكن لنا ان نضع البرامج لاجراء التعاون بهذا الشان.

من جانبه، اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية - الايرانية الذي يزور طهران، اشار الى مساعي بلاده "الجادة" لرفع بعض العقبات الموجودة من مسار التبادل التجاري بين البلدين، والنهوض بها وصولا الى المستوى المنشود.

انتهى**2018/ ح ع **