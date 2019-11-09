سائح ايراني يبدأ رحلة حول الارض على ظهر جمل "ذو سنامين"

وفي حوار لمراسل "ارنا"، اليوم، لفت هذا السائح الايراني الى انه يهدف من خلال رحلته حول الارض التعريف بالجمل الايراني من فصيلة "ذو سنامين".

واضاف، ان رحلته حول الارض اعدت من قبل "منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة" (فاو)، وبالتعاون مع "المنظمة الوطنية لدراسات الثرورة الحيوانية".

يذكر ان السائح الايراني "اميري رودان" ينوي مغادرة البلاد عبر حدود جمهورية اذربيجان، متجها الى مدينة روما الايطالية، ومنها الى منطقة امريكا اللّاتينية، مرورا بامريكا الجنوبية وافريقيا واوقيانيا، ليعود الى البلاد عبر الحدود الجنوبية في منطقة الخليج الفارسي.

انتهى ** ح ع