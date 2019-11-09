عراقجي : سنواصل خطواتنا نحو تقليص التعهدات في حال عدم تحقيق مصالح البلاد

واضاف مساعد وزير الخارجية في تصريح له مساء اليوم السبت باجتماع خاص حول الاتفاق النووي بموسكو : ان صبر ايران الستراتيجي استمر لفترة عام واحد، دون ان ينفّذ الاوروبيون وعودهم.

ولفت الى انه لا احد يشك بإرادة ايران حول تنفيذ تعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي؛ مضيفا انه "في حال عدم تحقيق المصالح الايرانية التي ينص عليها الاتفاق النووي، نحن سنواصل مسارنا باتجاه تقليص التعهدات".

كما نوه مساعد وزير الخارجية الى ان ايّا من الاهداف الامريكية في سياق هذه السياسة الفاشلة، لم تتحقق؛ وقال، "نحن نعتقد انه لن يتحقق اي نجاح في المستقبل ايضا، لكن رغم ذلك نؤكد باننا سنتخذ الخطوات الاخرى، اذا ما استمرت اوروبا في تجاهل وعودها وعدم توليها المسؤولية بشان ذلك".

وفي الوقت نفسه، اكد عراقجي انه لو تخلت امريكا عن سياسة الحظر الفاشلة وعادت الى الاتفاق النووي، فإن ايران ايضا قادرة على العودة الى مرحلة ما قبل الخطوات المتخذة.

انتهى ** ح ع