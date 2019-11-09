إيران وروسيا تؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات

وخلال اللقاء الذي جرى مساء اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو، بحث الطرفان بصورة تفصيلية سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في المجالات الإقتصادية-التجارية، والإنسانية-الثقافية.

وناقش مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مع مورغولوف أهم القضايا الإقليمية والدولية.

كما التقى عراقجي اليوم السبت، نائب وزير الخارجية وكبير المفاوضين النوويين الروس "سيرغي ريابكوف" وبحث معه حول الإتفاق النووي.

الى ذلك، التقى عراقجي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، "ميخائيل بوغدانوف" وبحث معه آخر التطورات الاقليمية.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي انعقد خلف الأبواب المغلقة بناء على طلب وزارة الخارجية الروسية، آخر التطورات في الشرق الأوسط والخليج الفارسي، بما في ذلك الوضع في العراق ولبنان وسوريا واليمن، و"مبادرة هرمز للسلام" التي اقترحتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطة روسيا للأمن الجماعي في الخليج الفارسي.

انتهى**أ م د