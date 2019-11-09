رسام إيراني صغير يفوز بشهادة تقديرية من مؤسسة السلام الإسبانية

وأفاد مساء اليوم السبت، قسم العلاقات العامة والشؤون الدولية لمعهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئين في طهران، ان أمير علي رشيديان البالغ من العمر 8 سنوات من محافظة كرمانشاه (غربي البلاد)، حصل من بين 4141 رسام من 35 دولة على الشهادة التقديرية لهذه الدورة من المسابقة للعام 2018 التي أقيمت تحت شعار "الفضاء.. التراث المشترك للبشرية".

وشارك معهد التنمية الفكرية للأطفال والناشئين في هذه المسابقة بـ 12 لوحة.

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