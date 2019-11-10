معرض شانغهاي فرصة مهمة لتقديم الشركات الإيرانية

وصرح "حميد زادبوم" في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد بمناسبة معرض الاستيراد الثاني للصين، بما أن الصين تستورد أكثر من الفين مليار دولار سنويا من البضائع، وتفتح أبوابها لجميع الدول، فإن معرض شنغهاي قد يكون واحدا من أهم المعارض في العالم.

واضاف: أن هذا المعرض يعتبر في الواقع اكسبو عالمي بحجم صغير، ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتعرف على السوق بهذه الطريقة وكذلك للتعرف على أنشطة الدول الأخرى.

وأشار رئيس منظمة تنمية التجارة، الى إن وجودنا في المعرض مهم بالنسبة لنا بالإضافة إلى كونه مهما للصين، واننا نشارك للمرة الثانية في هذا المعرض.

وأضاف زادبوم: نحتاج إلى التخطيط بحيث نعرض قدرات أكثر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعارض والاستفادة القصوى من المساحة المتوفرة.

وصرح نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني قائلا: يعد هذا المعرض حقا مكانا جيدا للاقتصاد العالمي اليوم والتجارة الدولية، وعلينا أيضا محاولة الاستفادة القصوى من هذا الفضاء.

وافتتح معرض الاستيراد الدولي الصيني الثاني يوم الثلاثاء الماضي 5 نوفمبر في شنغهاي بمشاركة رضا رحماني، وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني وبكلمة الرئيس الصيني في شنغهاي لمدة 10 أيام.

ويشارك في المعرض أكثر من 3 الاف شركة من 150 بلدا، أكثر من ألف منها تشارك لاول مرة في السوق الصينية.

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض منتجات ذات تكنولوجيا حديثة والسيارات والمعدات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة المنزلية الفاخرة وخدمات الأعمال والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

وافتتح جناح الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص في معرض شنغهاي برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا رحماني"؛ وذلك خلال اليوم الثاني من اعمال المعرض الصيني الدولي.

ويبلغ الجناح الايراني الخاص في معرض شنغهاي لهذا العام 136 متر مربع، ويضم منتجات وطنية عديدة في مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون والحرف اليدوية والتقنية والشركات القائمة على المعرفة.

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