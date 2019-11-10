روحاني : اكتشاف حقل نفط جديد باحتياطات تقدر بـ 53 مليار برميل

واوضح الرئيس روحاني في كلمة امام حشد غفير من اهالي محافظة يزد (وسط) اليوم الاحد، أن الحقل المكتشف مساحته تبلغ 2400 كم مربع، ويقع بين مدينتي "بستان" و"اميدية".

واشار رئيس الجمهورية الى أن البلاد يمر بوضع تاريخي مهم للغاية في الوقت الراهن ، حيث يقف الشعب موحدا في مواجهة ضغوط القوى الأجنبية، وعلى الرغم من كل محاولات أمريكا والأعداء ضد شعبنا، فإنه بات أكثر استعدادا اليوم وأكثر من أي وقت مضى للتضحية في سبيل اعتلاء بلده مكانة مرموقة .

وأكد الرئيس روحاني : أننا واجهنا ضغوط القوى الأجنبية خلال العام الماضي، وشعبنا مر بأيام عصيبة؛ خلال العامين الماضي والحالي، كانت الضغوط الاقتصادية على بلدنا كبيرة، لقد مر الشعب بأيام صعبة اقتصاديا، لكن في الوقت نفسه، فان ممانعة الشعب ووحدته وجهوده الواسعة، جعلتنا نصل الى نقطة والتي أعتقد، أن أمريكا تشعر فيها بخيبة أمل، وتدرك جيدا أن شعبنا العظيم وقف صامدا أمام الضغوط الامريكية.

يتبع..