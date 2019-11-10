ظريف يتوجه إلى كازاخستان غدا

وفي لقائه الصحفي الأسبوعي أشار عباس موسوي اليوم الأحد الى التطورات التي حدثت خلال الاسبوع الماضي، وكان اهمها ، تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض التزامات ايران النووية ومشاركة ظريف في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في تركيا وقبل ذلك زيارته الى باكو ، ومشاركة عراقجي في لجنة نزع السلاح بجنيف.

وصرح موسوي، إن وزير الخارجية سيزور كازاخستان غدا، وفيما يتعلق برسالة الرئيس روحاني بشأن مبادرة هرمز للسلام، قال ان خطة هرمز للسلام والتي اقترحها الرئيس روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة تم ارسالها بالتفصيل إلى البلدان المعنية ، بما في ذلك البحرين والسعودية، و كانت هناك ردود أفعال جيدة تجاهها.

يتبع..