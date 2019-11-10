١٠‏/١١‏/٢٠١٩ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83548473
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المتحدث باسم وزارة الخارجية:

ظريف يتوجه إلى كازاخستان غدا

ظريف يتوجه إلى كازاخستان غدا

طهران/ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن زيارة وزير الخارجية إلى كازاخستان، وقال إن خطة هرمز للسلام أو الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تم إرسالها بالتفصيل إلى الدول المهتمة، بما في ذلك البحرين والسعودية ، وكانت هناك ردود جيدة ازاءها.

وفي لقائه الصحفي الأسبوعي أشار عباس موسوي اليوم الأحد الى التطورات التي حدثت خلال الاسبوع الماضي، وكان اهمها ، تنفيذ الخطوة الرابعة لخفض التزامات ايران النووية ومشاركة ظريف في اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) في تركيا وقبل ذلك زيارته الى باكو ، ومشاركة عراقجي في لجنة نزع السلاح بجنيف.
وصرح موسوي، إن وزير الخارجية سيزور كازاخستان غدا، وفيما يتعلق برسالة الرئيس روحاني بشأن مبادرة هرمز للسلام، قال ان خطة هرمز للسلام والتي اقترحها الرئيس روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة تم ارسالها بالتفصيل إلى البلدان المعنية ، بما في ذلك البحرين والسعودية، و كانت هناك ردود أفعال جيدة تجاهها.

يتبع..

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