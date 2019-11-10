رسوم متحركة ايرانية تشارك في مهرجانين بايطاليا وامريكا

واستضافت الدورة الثالثة من مهرجان جنيف السينمائي البيئي فيلم "السجين" من إخراج "أحمد خوش نيت" بمدينة سيتاديلا في إيطاليا الذي بدأ فعالياته يوم 6 تشرين الثاني /نوفمبر. ويعرض المهرجان الأفلام الروائية، والسينمائية والرسوم المتحركة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعرض فيلم "البلبل" للمخرجة "شيوا ممتحن" في القسم الأصلي لمهرجان "ويتكر سان لويس" بدورته الـ28 في أمريكا. وتستمر فعاليات هذا المهرجان حتى 17 تشرين الثاني/نوفمبر/ بمشاركة 389 فيلم من 63 دول من جميع أنحاء العالم.

ويتناول "السجين" قصة إنسان مسجون في عالم الظلام يسعى للوصول إلى الحرية، علق آمالا على تماثيل حجرية غريبة الوصف في هذا الطريق.

"البلبل" يروى قصة طفل ضاع في ذكرياته. يذكرنا هذا الفيلم بالشعور بالحنين والرغبة في العودة إلى الماضي والأوقات السعيدة التي مضت.

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