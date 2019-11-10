وجود الأسطول الأمريكي في الخليج الفارسي تسبب في انعدام الأمن

وقال العميد رضائي في مؤتمر صحفي عقده في زاهدان (شرق) اليوم الاحد : أن شعوب دول شمال وجنوب الخليج الفارسي غير راضية بشدة عن وجود الأسطول الامريكي في الخليج الفارسي ويريدون أن يغادر الاسطول المنطقة.

وصرح أن شعوب دول شمال وجنوب الخليج الفارسي ترتبط بعلاقات عريقة مع بعضها البعض، لكن وجود أسطول الحرب الأمريكي في الخليج الفارسي تسبب في انعدام الأمن بالمنطقة.

واضاف قائد قوات حرس الحدود : أن وجود السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، لايجلب سوى انعدام الأمن والشر، داعيا الأمم المتحدة الى الدفاع عن حقوق الشعوب ازاء هذا الموضوع.

وأكد أن على دول المنطقة ان تتعض من مصير القذافي وصدام وحسني مبارك ومحمد رضا بهلوي وأن لا تتبع سياسات الولايات المتحدة.

وتابع العميد رضائي قائلا: أن أمريكا اثارت الفتنة في أفغانستان، وانها تنشر الدمار والفوضى أينما وضعت قدمها.

لدينا علاقات جيدة مع الدول المجاورة، وخاصة الإمارات

وقال قائد قوات حرس الحدود : هناك اليوم علاقة جيدة جدا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة ومنطقة الخليج الفارسي، وخاصة الإمارات وقطر والكويت.

وأشار الى ان قوات حرس الحدود الإيرانية عقدت الكثير من الاجتماعات مع قوات حرس حدود الإمارات وتوصلنا الى اتفاقات جيدة للغاية على المستوى الوطني والإقليمي.

وقال: لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا وتم حل مشاكل الحدود مع هذا البلد من خلال التعاون وانعقاد اجتماعات مختلفة خلال العامين الماضيين.

كما أشار العميد رضائي الى العلاقات الجيدة جدا مع جمهورية اذربيجان حيث احتفل حرس الحدود بالبلدين عشية رأس السنة الايرانية (عيد النيروز) عند المعبر الحدودي.

ولفت أيضا الى العلاقات الجيدة مع تركمانستان، وقال : خلال زيارتي الأسبوع الماضي إلى حدود محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق البلاد) شاهدنا استتباب الأمن في هذه المنطقة.

انتهى