صفی الدين: الحرب الناعمة هي اخر المحاولات الامريكية

وفي حوار خاص اجرته معه مراسلة ارنا، اكد السيد صفي الدين ان سياسات امريكا تجاه ايران منذ اربعين عاما الي اليوم كلها فشلت و كل اوهامها تبددت و الان يجب أن نسأل ماذا بقي لدي الامريكيين؟

لم ييق لديهم الا امرين؛ الامر الاول: العقوبات؛ امريكا تمسك باقتصاد العالم وتسيطر علي البنوك في العالم و خلال مئة عام من الهيمنة و الاستكبار و الطغيان العسكري وصلت الي الطغيان الاقتصادي فيما ان الدولار الحاكم في كل العالم و انها تستخدم اليوم هذه القوة الاقتصادية.

الامر الثاني: الحرب الناعمة: من خلال الفيسبوك و تويتر و وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم الامبراطوريات الاعلامية في العالم تخضع للهيمنة الامريكية.

امريكا بدأت تفشل في سياسة فرض العقوبات؛ العقوبات لم تجعل ايران أن تتراجع قيد انملة عن مواقفها و ايران تستند الي ارادة الشعب الذي لديه الوعي و القيادة و المبادئ و في مثل هذه الظروف بقيت امام امريكا خيار واحد و هو الحرب الناعمة باعتبارها اخر المحاولات الامريكية.

في لبنان شددت امريكا العقوبات في السنوات الاخيرة نتيجة فشلها في الحروب العسكرية؛ فشلها في حرب تموز ليس قليلا كما ان فشها في سوريا والعراق و اليمن وفي صفقة القرن ليس قليلا.

وعما يكون الرد علي الحرب الناعمة اوضح السيد صفي الدين: يجب مواجهة الحرب الناعمة بالوعي و الحكمة والشجاعة والثبات وبان نكون مع الناس وجزءا منهم؛ اذا جاع الناس نجوع و اذا تألم نتألم ونتحدث بلغتهم وبالصدق لان حينما يري الناس أن من يتولي شؤونهم يعيش همهم، هم يتحملون لان شعوبنا شعوب مخلصة و مضحية ونحن وصلنا الي ما وصلنا اليه بفضل هذه الشعوب.

وفی جانب اخر من الحوار قال ان ما یحصل فی العراق وفی لبنان علی مستوی المظاهرات متشابهان من جهة الازمات وضعطها علي الشعب ونتيجة تراكم هذه الازمات؛ يعني هناك مشاكل اقتصادية واجتماعية ومعيشية حادة وضاغطة بشكل كبير وصلت الي مرحلة حصل فيها الانفجار. هذا الفساد في لبنان عمره اكثر من ثلاثين عاما و كل السياسات الحكومية السابقة كانت فاشلة من حيث تأمين معيشة الناس والبني التحتية والاحتياجات الاولية كالكهرباء و الماءو معالجة مشكلة النفايات وهناك حالة التفشي للبطالة بشكل كبير جدا طبعا هذا ينتج مشاكل اجتماعية سنة بعد سنة وحكومة بعد حكومة وهذا الفشل ادي الي حالة الانفجار سواء في العراق او في لبنان.

ولكن ليس هذا كل ما يحصل نحن نعلم ان الولايات المتحدة الامريكية عندها برامج خاصة لتشكيل ما يسمي بالحركات المدنية؛ ان ما يحصل في العراق وفي لبنان له اوجه تشابه كثيرا من جهتين:

الاولي: من جهة الحاجة المعيشية الضاغطة علي الناس

الثانية: دخول الامريكيين علي الخط من التحريض والتوجيه السياسي.

امريكا وظيفتها هنا ان تؤجج الشارع بوجه الحكومة بهدف توجيه ضربات خاصة للحكومة التي تعتقىد انها خارج مما تريده بشكل او باخر وهي غير راضية بشكل عام عن ادائها سواء في لبنان او في العراق. الدخول الامريكي علي الخط هو الدخول الهادف و المبرمج وهناك اموال تأتي من دول خليجية.

طبعا بعض الناس قد لا يعجبهم هذا الكلام وقد يتخيلون اننا نقول هناك نظرية المؤامرة نحن نعتقد ان السبب الاكبر هو الفساد الموجود في لبنان و ضعف اداء الحكومات لكن الولايات المتحدة الامريكية استفادت من هذا الفساد الموجود ومن ضغط الناس لتدخل علي توجيه حركة الناس وهذا طبعا يحتاج الي الوعي لكي نميز بين الامرين.

المشكلة الكبيرة اليوم هي الخلط حينما نخلط الوجع الحقيقي للناس مع المشروع السياسي الذي يريد ان يحقق مارب سياسية، اذا تمكنت الشعوب و تمكن المخلصون أن يميزوا بين هذين الامرين اعتقد حينئذ سنجد مخرجا من هذه الازمات.

واضاف السيد صفي الدين نحن نتحمل مسؤولية كبيرة في هذا البلد ونعرف مسؤوليتنا بشكل جيد ونعرف قيمة ثقة الناس بحزب الله و تحديدا لسماحة الامين العام سيد حسن نصرالله ويجب ان نستفيد منها لمصلحة الشعب اللبناني.

وشدد بالقول ان خطابات سماحة السيد كانت منذ اليوم الاول حريصة علي مطالب الناس واعتقد ان كل اللنانيين يعرفون تماما ان اكثر الجهات التي حملت وجع الناس ووقفت بوجه كل الحكومات السابقة حينما كنا في الحكومة و حينما لم نكن فيها، هي حزب الله وسماحة السيد اراد ان يقول للناس انما فعلتموه هو جيد لكن عليكم الانتباه.

وكان الخطاب الثاني لسماحته يبين بشكل اوضح ان هذا التحذير الذي جاء منذ اليوم الاول هو بدأ يقع وبدأ اللبنانيون يشاهدون كيفية توجيه هذا الحراك الصادق لتحقيق اهداف سياسية محلية واقليمية واهداف سياسية تخدم مصلحة امريكا و كان سماحة السيد كان يعالج هذه المشكلة بمزيد من ضخ الوعي والمعرفة لانها مهمة جدا في هذه المعركة وفي المرحلة الثانية يمكن للقائد كما فعل سماحة السيد ان يوضح بشكل افضل وترك خطابه الثاني تاثيرا كبيرا.

المرحلة الثالثة هي العلاج ومن هذا المنطلق الخطاب الثالث لسماحته كان يريد ان يبين ما هو العلاج والتدرج الذي استخدم في هذا الموضوع كان موفقا.الشيء الاهم بالنسبة الينا للوصول الي المخرج الصحيح هو أن نكشف هذا الوجه البشع والسيئين الذين يريدون ان يستفيدوا من وجع الناس لتحقيق ماربهم و تحديدا الولايات المتحدة الامريكية ونعلم ان امريكا في المنطقة عاشت ازمات كثيرة خلال عشر سنوات الماضية وخسرت كثيرا من مواقع القوة والنفوذ و تحاول ان تعوض عن هذه الخسائر التي منيت بها في منطقتنا في ملف العراق وسوريا واليمن و لبنان وفلسطين وصفقة القرن و الان تريد ان تستمثر هذا الوجع الحقيقي للناس في لبنان لكي توجه سهامها و سهام حقدها علي المقاومة وعلي هذا الحلف السياسي الذي ننتمي اليه والحمدلله كثير من الاشخاص في هذا الحرك كانوا متفاهمين و كانوا اصحاب العقل والوعي والمعرفة ونحن نقدر لهم ووعيهم وتجاوبهم مع كلام سماحة السيد.

وفيما يتعلق بموضوع قطع الطرقات في لبنان اوضح السيد صفي الدين ان بعض السياسيين لجأوا الي هذا الخيار لانهم كان يشعرون بالضعف في الساحات. في الايام الاولي كانت الامور مختلفة وكان كثير من الناس نزلوا إلي الشارع غضبا اما بعد ايام اخذت الامور تتجه باتجاه الساحات ثم تخيلهم ان الساحات بامكانها ان تحقق اهدافا كبيرة للسياسيين فركبوا موجة هذا الحراك و تبين ان الامور اصبحت مختلفة.

الصبر الذي اعتمدته الحكومة اللبنانية وكذلك رئيس الجمهورية والذي اعتمده ايضا فريق سياسي كبير في لبنان وخطابات سماحة الامين العام لحزب الله وشجاعة بيان الموقف كله جعل هولاء يحسون ان الامور بدأت تتضح فلجأوا الي قطع الطرقات ليعوضوا عن خسائرهم.

واعرب السيد صفي الدين عن اعتقاده بان الهدف الامريكي في لبنان معروف؛ امريكا تريد أن تجعل لبنان ساحة هادئة للعدو الاسرائيلي وتترك لهذا العدو ياخذ راحته في كل شيئ بما فيه ترسيم الحدود وفي النفط والغاز لكن هذه الاهداف كلها فشلت.

امريكا لا تقرأ لبنان جيدة منذ أن بدأت المقاومة عملها بالقوة و الشدة، امريكا تعاني من عدم قراةء الواقع اللبناني بشكل جيد وهي تستتمع الي البعض في لبنان وتقرأ التقارير بشكل خاطئ و تفهمها بشكل خاطئ.

انتهي**1110