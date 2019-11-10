مهرجان برشلونة الاسباني یستضیف الفیلم الایراني "رضا"

واقيم المهرجان من 31 تشرين الاول/اكتوبر وينتهي اليوم الاحد في مدينة برشلونة الاسبانية.

وكان الفيلم "رضا" قد فاز بجائزة سينه بلاس خلال الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان مدينة بلفور الفرنسية.

کما نال العديد من الجوائز والتقديرات المحلية والعالمية سابقا.

والفيلم من بطولة سحر دولتشاهي وستاره بسياني ورضا داود نجاد وافسر اسدي وسولماز غني وبانته آ مرزبانيان.

وعمل معتمدي على اخراج الفيلم في صمت اعلامي مطبق حيث انجز تصويره في مدينة اصفهان (وسط ايران).

ويروى الفيلم قصة حب تتعرض الى صعوبات تؤثر في النهاية على علاقة العاشقيْن.

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