إيران تمتلك تكنولوجيا ألياف الليزر والقوة

وصرح "علي أصغر زارعان" للصحفيين على هامش معرض إيران الدولي الثالث لليزر والضوئيات اليوم الأحد، أنها قدرات مهمة تمكنا من تحقيقها.

واضاف: في مجال الطب خاصة امراض السرطان وقضايا الجلد والأسنان تمكنا من اجتياز هذه المرحلة تقريبا، ونحن نركز الآن على تطبيقات الليزر في الصناعة.

وردا على سؤال حول تلبية القطاع الطبي لاحتياجات الليزر؟ قال زارعان: لقد تخطينا الآن المجال الطبي ووصلنا إلى مجال الصناعة، موضحا ان عالم الليزر واسع جدا، واحد منها هو المجال الطبي، ولكن تطبيقاته لا تزال مجهولة.

ويقام المعرض الدولي الثالث لليزر والضوئيات في إيران في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر في الموقع الدائم لمعارض طهران الدولية.

انتهى