مسوول ايراني يوكد ضرورة التزود بسلاح العلم والمعرفة لمكافحة التمييز

وفي كلمة القاها اليوم الاحد، بملتقی " الأبارتايد العلمي؛ السلام والعدالة والامن العالمي"، قال ذوالنوري : ان احد المشاكل الرئيسية التي تواجه العالم حاليا يكمن في ممارسة الأبارتايد والتمييز بشتي المجالات؛ مضيفا لو قمنا بدراسة هرم القوة وهيكليتها في العالم سنجد ان التمييز العنصري والجور بوضوح تماما فيه.

واشار الى ان الأبارتايد التي يمارسه نظام الهيمنة في العالم ضد الدول النامية والتي تسعى جاهدة لنيل الاستقلال ولاترغب في ان تكون اداة بيد هذا النظام بما في ذلك في مجال العلم والمعرفة؛ لافتا في السياق الى ان ايران تواجه حاليا حظرا جديدا في مجال العلم والتكنوفوجيا والصناعة.

واكد المسؤول البرلماني الايراني على ضرورة التزود بسلاح العلم والمعرفة، وقال : ان العلم يعد اداة يستخدمه نظام الهيمنة كعنصر قوة وهيمنة ضد الاخرين؛ وقال : ان هؤلاء يمتلكون العلم وبالتالي يجب علينا ان نكتسب العلوم ونعزز اقتدارنا من خلال ذلك.

كما شدد ذوالنوري على اهمية تطوير التعاون العلمي والمعرفي والتكنولوجي مع الدول الاخرى، مشيرا الى انجازات ايران في شتي المجالات العلمية والتكنولوجية وقلق نظام الهمينة ازاء ذلك.

انتهى**2018/ ح ع