لاريجاني يستقبل اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية - الايرانية

طهران/ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في إشارة إلى تطورات البلاد في مجال الليزر: في مجال الليزر والألياف الليزرية، نتقدم جنبا إلى جنب مع بعض الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ، مثل أمريكا.