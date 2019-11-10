لاريجاني يستقبل اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الباكستانية - الايرانية

وافاد الموقع الاعلامي الرسمي للبرلمان، ان الجانبين الايراني والباكستاني استعرضا في لقائهما اليوم العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية بين طهران واسلام اباد.
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طهران / 10 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقى اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الباكستانية – الايرانية اليوم الاحد برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وبحثوا معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وافاد الموقع الاعلامي الرسمي للبرلمان، ان الجانبين الايراني والباكستاني استعرضا في لقائهما اليوم العلاقات البرلمانية والسياسية والاقتصادية بين طهران واسلام اباد.
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