ايران تؤكد على رعاية حقوق الانسان خلال الاجراءات القضائية

وفي كلمة القاها خلال الدورة الـ 34 لاجتماع لجنة "استعراض التقارير الدورية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة" (UPR) ، لفت حجة الاسلام مصدق الى انه تم في هذا السياق، اقامة ورشات تعليمية خاصة لكافة القضات خاصة العاملين لدى محاكم الاطفال والمراهقين، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وشرح مساعد رئيس السلطة القضائية في هذا الاجتماع، الانجازات المحققة في مجالات التشريع داخل النظام القضائي الايراني، وقال : ان هناك تطورا كبيرا واساسيا للغاية قد جرى داخل النظام القضائي الايراني من حيث التشريع، يمكن ان نسميه نهضة قضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية الامر الذي يشير الى حيوية النظام الاسلامي وايضا النظام القضائي المنبثق عنه.

واضاف هذا المسؤول القضائي : ان هذا التطور الكبير جرى في شتي المجالات سواء بما في ذلك نوع العقوبة ومداها من وجهة نظر القانون؛ منوها الى بعض الامثلة في هذا الخصوص ومنها الاجراءات المتبعة من قبل السلطة القضائية لدعم حقوق المواطنة وحق التوكيل بالنسبة للمتهمين.

انتهى**2018/ ح ع