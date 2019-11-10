فيلم ايراني ينال التمثال الذهبي لمهرجان الافلام القصيرة بالصين

وتسلم المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية "عباسعلي وفائي" في بكين، جائزة الفيلم الايراني الفائز والتي تضمنت شهادة التقدير والتمثال الذهبي، وذلك نيابة عن مخرج هذا الفيلم حيدري.

وقال رئيس رابطة فناني الافلام التلفزيونية في الصين "هوزان فان" خلال كلمة له بمراسم افتتاح المهرجان، ان الدورة الجديدة لهذا المهرجان شهدت نموا في عدد وجودة الافلام المشاركة؛ مبينا ان 4 الاف و773 فيلما قصيرا ارسلت الى الامانة العامة في هذا العام.

ونوه المسؤول الصيني ايضا، بمشاركة مخرجين سينمايين من داخل وخارج الصين بما فيها ايران واسلوفينيا والهند وباكستان وسوريا، خلال الدورة الجديدة لمهرجان "لينغ جانغ" الصيني للافلام القصيرة.

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