رئيس الجمهورية يفتتح معملا لصناعة التوربينات وسط البلاد

وتم إنشاء معمل "غدير يزد" على أرض تبلغ مساحتها 400 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة المبنى 60 ألف متر مربع.

وتبلغ السعة الإنتاجية السنوية لوحدة التوربينات الصناعية بهذا المعمل 24 عنفة غازية.

وبعد افتتاح هذا المعمل، تفقد رئيس الجمهورية مختلف الأقسام بوحدة انتاج التوربينات الصناعية واطلع عن كثب على المراحل النهائية لصناعة العنفات الغازية فيها.

ورافق روحاني في مراسم افتتاح معمل "غدير يزد" وزير النفط، ووزير الصناعة والتعدين والتجارة، وعدد من المسؤولين في محافظة يزد.

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